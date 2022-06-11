В «Лацио» отреагировали на слухи об интересе к Дзюбе

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к экс-нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

Ранее итальянский источник La Gazzetta dello Sport сообщал, что в 2020 году «Лацио» интересовался российским форвардом.

«Это неправда. Мы не интересовались Дзюбой в 2020 году», — приводит слова Таре «Чемпионат».

Отметим, что ранее известный агент Александр Маньяков рассказал об интересе к Дзюбе со стороны топ-клубов итальянской Серии А. Однако в «Наполи» также опровергли эту информацию.

В минувшем сезоне 33-летний Дзюба провёл в составе «Зенита» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.