Петржела отреагировал на переход Бакаева в «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал новость о том, что экс-полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом».

«Почему бы нет? Каждый может играть, если будет хорошо работать на тренировках. Игрок неплохой», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 25-летний Бакаев провёл за «Спартак» 36 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.

Напомним, полузащитник является воспитанником московского клуба, в составе которого выиграл Кубок и Суперкубок России, а также становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.