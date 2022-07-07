Бакаев рассказал о том, как его приняли в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, ранее защищавший цвета «Спартака», рассказал о том, как его приняли в петербургском клубе.

Футболист отметил, что сразу же ощутил поддержку со стороны питерских фанатов, которой, по мнению Бакаева, гораздо больше, чем негативных высказываний.

«Когда я шёл на разминку во время первого матча за «Зенит», только пару человек свистело в мою сторону. Но было больше хорошего. Например, дети из академии начали скандировать мою фамилию», — цитирует Бакаева «Матч ТВ».

Футболист признался, что был удивлён столь тёплым приёмом и выразил надежду на то, что в «Зените» ему будет проще, чем другому экс-спартаковцу Артёму Дзюбе, который покинул команду по окончании сезона 2021/2022.

В минувшем сезоне 25-летний Бакаев провёл за «Спартак» 36 матчей, в которых забил три гола, а также отдал восемь результативных передач.