«Сочи» усилится защитником «Балтики»

Защитник «Балтики» Артём Мещанинов перейдёт в «Сочи», сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, клубы уже договорились о трансфере, который состоится в ближайшее время. Отмечается, что игроком также интересовался грозненский «Ахмат».

В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл в составе «Балтики» 40 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами. Отметим, что Мещанинов не имеет опыта выступлений в РПЛ, однако ранее играл в чемпионате Чехии за клубы «Баник» и «Зноймо».

По итогам минувшего сезона сочинцы заняли второе место в турнирной таблице РПЛ, впервые в своей истории завоевав серебряные медали чемпионата России.