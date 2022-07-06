В «Зенит» переходит защитник «Сочи»: Родригао серьёзно усилит защиту команды Семака

Петербургский «Зенит» скоро официально объявит о переходе очередного бразильца. На этот раз им станет защитник «Сочи» Родригао Прадо.

Защитник окончил футбольную академию «Атлетико Минейро». Однако за основную команду он сыграл лишь три матча в 2017 году. Его часто отправляли в аренды в клубы из нижних лиг Бразилии. Летом 2019 года Родригао отправился в Европу. «Жил Висенте» подписал бразильца на правах свободного агента. Там он сразу стал игроком основного состава, но в конце 2019 года получил травму и выбыл из строя до нового сезона. А вот в следующем сезоне 2020/21 травм защитник не получал и стал железным игроком старта (34 матча).

В летнее трансферное окно 2021 года Родригао перешёл в «Сочи». Его предлагали и в московский «Спартак», но там предпочли приобрести Максимилиана Кофрие. В прошлом сезоне бразилец стал одним из лучших игроков, сыграв 26 матчей в РПЛ (также было 4 матча в Лиге конференций и один – в Кубке России). Родригао внесли в список 33 лучших игроков сезона 2021/22. Защитник является одним из лидеров в лиге по выигранным верховым единоборствам, заблокированным ударам, выносам.

Сравним Родригао с самым стабильным центральным защитником «Зенита» в прошлом сезоне – Дмитрием Чистяковым. Итак, бразилец лучше по отборам (1,4-0,9 в среднем за 90 мин.), выносам (5-2), выигранным единоборствам (5,3-4,2), выигранным верховым единоборствам (3,3-3). Россиянин сильнее в точности передач (88%-79%), перехватах (2-1,6), проценту выигранных единоборств (71%-64%). У чужих ворот опаснее Родригао: бразилец больше забил в прошлом сезоне (2-1), нанёс больше ударов в общем (1-0,5), а также ударов в створ (0,3-0,04).

Как видим, бразилец по цифрам как минимум не хуже, а то и лучше Чистякова. Что бросается в глаза, когда видишь игру Родригао: он отлично двигает мяч вперёд, обладает хорошим видением поля, исполняет неплохие диагонали на чужую половину поля. Бразилец довольно надёжен в обороне. Чтение игры у него на самом высоком уровне. Старается плотно опекать оппонента, не выбрасываться раньше времени, классно использует габариты (191 см, 94 кг) и грамотно ставит корпус.

Родригао имеет опыт игры как в паре, так и в тройке центральных защитников. В прошлом сезоне он играл в «Сочи» страхующего в тройке. В «Зените», скорее всего, будет играть правого центрального в двойке, если клуб не прикупит центрдефа. Если же руководство приобретёт левоногого центрального защитника или Эраковича, то Родригао будет правым центральным в тройке. В общем, очень качественное усиление обороны подписывают «сине-бело-голубые». Пока они с отрывом лучшие в это трансферное окно. Ну а «Сочи» теряет вслед за Кассьерой ещё одного ключевого игрока.

Данил ТУТОВ