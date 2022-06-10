Созин выступил за жеребьёвку места проведения Суперкубка

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что место проведения матча за Суперкубок России можно было выбрать иным способом. Напомним, что в пятницу РФС выбрал стадион в Санкт-Петербурге для розыгрыша трофея между «Зенитом» и «Спартаком».

- Единственным верным вариантом было провести жеребьёвку между Москвой и Петербургом за Суперкубок, - заявил Созин «Чемпионату».

Андрей Созин понимает аргументацию футбольных властей, что «Газпром Арена» получила этот поединок вместо финала Лиги чемпионов, но также встает на сторону болельщиков «Спартака». «Красно-белые» решительно против игры в Санкт-Петербурге.