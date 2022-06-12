Гендиректор «Спартака»: «Возраст Рыбуса? Нобоа же играет»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал подписание контракта с экс-защитником «Локомотива» Мацеем Рыбусом.

Мележиков рассказал о деталях сделки, а также отметил, что возраст польского футболиста ничуть не смущает руководство московского клуба. Напомним, сейчас Рыбусу 32 года.

«Рыбус — это не покупка. Мы взяли его свободным агентом, условия нас устраивают. Контракт 1+1. Возраст? Это спорный довод. Нобоа же играет», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Рыбус провёл в составе «Локомотива» 26 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.