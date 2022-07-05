Гендиректор «Зенита» подтвердил переход Родригао

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переход защитника «Сочи» Родригао в клуб из Санкт-Петербурга.

«Родригао действительно переходит в «Зенит», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что стороны согласовали все условия сделки, а сумма трансфера может составить 4 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний бразилец провёл за сочинцев 31 матч, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Ранее он также защищал цвета португальского клуба «Жил Висенте», из которого и перешёл в «Сочи» летом прошлого года.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 3,5 миллиона евро.