Бакаев подписал контракт с «Зенитом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о подписании контракта с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

«Контракт подписан», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что стороны согласовали основные детали контракта, но имели трудности в обсуждении срока его действия. Предполагалось, что компромиссным вариантом станет подписание четырёхлетнего соглашения.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В минувшем сезоне на счету полузащитника три забитых гола и восемь результативных передач в 36 проведённых встречах. Отметим, что футболист перешёл в «Зенит» на правах свободного агента.