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«Уфа» предлагала Агаларова «Зениту», но петербургский клуб отказался от трансфера

17 Июня 2022 • 11:58 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

«Зенит» отказался от покупки нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, зимой «Уфа» сама предлагала питерскому клубу приобрести форварда, однако получила отказ. Летом руководство «Зенита» не рассматривало возможность приглашения 21-летнего футболиста.

Раннее сообщалось, в что в уфимском клубе определились с будущим Агаларова.

В минувшем сезоне Агаларов провёл в составе «Уфы» 33 матча, забив 20 голов, а также отдав две результативные передачи. Нападающий стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша РПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Уфа Гамид Агаларов
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