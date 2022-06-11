Сенников призвал снять 6 очков со «Спартака»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что если «Спартак» откажется играть в матче за Суперкубок, его должны заменить не игроки «Сочи», а «Динамо», которые могут бороться за трофей на правах финалистов Кубка России.

- Это же не детский или дворовый футбол, чтобы команда в один момент отказывалась играть в Суперкубке, - заявил Сенников «Спорту День за Днем». Также экс-футболист добавил, что на несколько сезонов исключил бы «Спартак» из участников матча за Суперкубок. Также Дмитрий Сенников уверен, что за бойкот нужно снимать 6 очков.

Матч за Суперкубок страны запланирован на 9 июля.