Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников призвал снять 6 очков со «Спартака»

11 Июня 2022 • 00:07 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что если «Спартак» откажется играть в матче за Суперкубок, его должны заменить не игроки «Сочи», а «Динамо», которые могут  бороться за трофей на правах финалистов Кубка России.

- Это же не детский или дворовый футбол, чтобы команда в один момент отказывалась играть в Суперкубке, - заявил Сенников «Спорту День за Днем». Также экс-футболист добавил, что на несколько сезонов исключил бы «Спартак» из участников матча за Суперкубок. Также Дмитрий Сенников уверен, что за бойкот нужно снимать 6 очков.

Матч за Суперкубок страны запланирован на 9 июля.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
00:23 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо был бы рад сыграть против «Зенита» в матче за Суперкубок
00:07 · Россия. Премьер-лига
Сенников призвал снять 6 очков со «Спартака»
10 Июня
23:56 · Россия. Премьер-лига
Созин выступил за жеребьёвку места проведения Суперкубка
23:31 · Россия. Премьер-лига
Спортивный юрист предположил вид наказания для «Спартака» в случае демарша
19:49 · Россия. Премьер-лига
Потенциальный наставник «Сочи» покинул «Енисей»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартак» - чемпион России по нытью» 3
18:43 · Россия. Премьер-лига
В РФС объяснили выбор стадиона на матч за Суперкубок и готовы к бойкоту «Спартака» 1
17:47 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» намекнул, что не поедет на матч с «Зенитом» 9
17:33 · Россия. ФНЛ
Кононов вернулся в «Арсенал» официально
17:25 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» ищет юридическое обоснование бойкота матча за Суперкубок 3
17:19 · Россия. Премьер-лига
Зимняя пауза в РПЛ продлится почти 4 месяца 1
17:03 · Россия. Премьер-лига
В «Руки Вверх» возмущены проведением матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге 1
16:56 · Россия. Премьер-лига
РФС утвердил даты нового сезона и сокращение команд в ФНЛ
16:49 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Суперкубок - мероприятие ещё более забавное, чем Кубок Матч Премьер» 1
16:26 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Ахметов - тормоз, черепаха Тортилла»
Все новости
Рекомендуем