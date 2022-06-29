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«Сочи» может арендовать игрока «Зенита»

29 Июня 2022 • 14:24 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.90
09.07 19:00

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов может пополнить состав «Сочи», сообщает Metaratings.

По информации источника, сочинский клуб намерен арендовать 20-летний футболиста, который провёл вторую часть минувшего сезона в составе «Нижнего Новгорода» также на правах аренды. За нижегородцев Кравцов забил один гол и отдал две результативные передачи в 12 проведённых встречах.

Сообщается, что новый главный тренер сочинской команды Вадим Гаранин видит в футболисте игрока стартового состава, однако наставник «Зенита» Сергей Семак пока сомневается в необходимости возможной сделки.

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Евро-Футбол.Ру,
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