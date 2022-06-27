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Широков: «То, что Бакаеву дали в «Зените», «Спартак» мог бы дать с закрытыми глазами»

27 Июня 2022 • 09:15 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.30 5.90
09.07 19:00

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал переход экс-игрока «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

По мнению Широкова, руководство «Спартака» могло бы легко платить футболисту такую же зарплату, какую он получает в «Зените».

«Зарема говорит о том, что игроку дали в «Зените» неимоверные условия. Насколько я знаю, то, что ему дали в «Зените», «Спартак» мог дать с закрытыми глазами», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, Бакаев — воспитанник «Спартака». Однако нынешним летом московский клуб решил не продлевать контракт с полузащитником, который впоследствии оказался в «Зените».

В минувшем сезоне 25-летний Бакаев провёл за «красно-белых» 36 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Широков Зелимхан Бакаев
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