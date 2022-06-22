Гаранин — о Семаке: «В матче с «Бетисом» на поле была одна команда»

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился мнением о лучших тренерах минувшего сезона РПЛ.

Специалист отметил работу наставника «Зенита» Сергея Семака, который не только добыл с петербургским клубом четвёртое чемпионство кряду, но и сумел показать вместе со своей командой достойную игру в еврокубках.

«Нелегко организовать и объединить звёздных футболистов на поле. В Лиге чемпионов не всё получалось, но «Зенит» во многих матчах показывал хороший футбол, а в последней игре с «Бетисом» вообще на поле была одна команда — такого от российских клубов мы не видели давно. Это показатель тренерского мастерства Семака», — приводит слова Гаранина Metaratings.

Также специалист отметил работу тренерских штабов «Сочи» и «Крыльев Советов».