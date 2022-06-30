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Игонин: «У Касьерры есть все качества, чтобы заиграть в «Зените»

30 Июня 2022 • 16:11 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.90
09.07 19:00

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о переходе в петербургский клуб экс-нападающего «Сочи» Матео Касьерры.

Сегодня о трансфере колумбийца было объявлено официально.

Игонин считает Касьерру хорошим футболистом, который имеет все необходимые качества для того, чтобы заиграть в «Зените».

«Это одно из лучших предложений на сегодняшний день в России. Что касается результатов, я бы не стал сейчас строить прогнозы. Сложно сказать, как он будет выглядеть в новой команде, пусть даже и хорошей», — приводит слова Игонина Metaratings.

Ранее сообщалось, что колумбиец подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «3+1».

В минувшем сезоне 25-летний Касьерра провёл за «Сочи» 23 матча, забив в них 14 голов и отдав шесть результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Сочи Матео Касьерра
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