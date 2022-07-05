Агент: «По Бакаеву был ещё один вариант, но надо было ждать»

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о деталях перехода экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Ткаченко поблагодарил отца футболиста Джабраила Бакаева за доверие и отсутствие нерациональных требований в процессе переговоров, а также отметил профессионализм руководства «Зенита», которое сумело быстро оформить эту сделку.

«По Баке мог быть ещё один вариант, с похожими деньгами, но нужно было ещё ждать. Я же дал совет — ехать и подписывать», — цитирует Ткаченко Sport24.

Напомним, по окончании минувшего сезона «Спартак» принял решение не продлевать контракт со своим воспитанником, который в прошлом розыгрыше РПЛ провёл за «красно-белых» 26 матчей, отметившись шестью результативными передачами.

Соглашение Бакаева с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.