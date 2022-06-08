Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Бакаев — точно не предатель»

08 Июня 2022 • 11:38 Комментировать (2)
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался об уходе из московского клуба полузащитника Зелимхана Бакаева.

Мостовой считает, что в сложившейся ситуации Бакаева нельзя назвать предателем, а спрашивать о причинах ухода своего воспитанника следует у руководства «Спартака», которое решило не продлевать с ним контракт.

«Предательство здесь слово вообще невозможное. Мы знаем, что в футболе так часто бывает: не договариваются, не устраивает что-то, всегда есть клубы, которые платят больше. Футбол давно стал бизнесом», — приводит слова Мостового Sport24.

Специалист отметил, что уход Бакаева нельзя сравнивать с уходом нападающего Артёма Дзюбы в 2015 году, так как полузащитник всегда вёл себя спокойно, в отличии от бывшего капитана сборной России.

В минувшем сезоне 25-летний Бакаев провёл в составе «красно-белых» 36 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Зелимхан Бакаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
14:42 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Ростова» Песьяков рассказал, как относится к сексуальным снимкам своей жены
14:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Джикии рассказал о сроках восстановления игрока после повреждения глаза
14:24 · Россия. Премьер-лига
Цорн: «За Изидора мы отдали значительно меньше 3,5 миллионов»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо заявил о намерении остаться в «Сочи»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Цорн оценил игру Мампасси
13:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Кристиана Дроса прокомментировал информацию об интересе «Оренбурга» эксклюзив
13:35 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Динамо»: Шиманьски действительно сыграл свой последний матч за нашу команду
13:28 · Россия. Премьер-лига
Песьяков рассказал, в каком аспекте прибавил Карпин
13:11 · Россия. ФНЛ
Экс-тренер «Арсенала» и «Урала» возглавит новичка ФНЛ
13:06 · Россия. Премьер-лига
Песьяков готов поставить памятник Акинфееву
12:52 · Россия. Премьер-лига
Песьяков рассказал, что мешает «Спартаку» стабильно играть
12:42 · Россия. Премьер-лига
Комппер останется в «Локомотиве»
12:36 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» хочет подписать полузащитника сборной Молдовы
12:13 · Россия. ФНЛ
Газизов рассказал, когда у «Уфы» появится новый главный тренер 1
12:06 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Локомотива»: Из Европы предложений по Баринову пока не было 1
Все новости
Рекомендуем