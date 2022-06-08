Мостовой: «Бакаев — точно не предатель»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался об уходе из московского клуба полузащитника Зелимхана Бакаева.

Мостовой считает, что в сложившейся ситуации Бакаева нельзя назвать предателем, а спрашивать о причинах ухода своего воспитанника следует у руководства «Спартака», которое решило не продлевать с ним контракт.

«Предательство здесь слово вообще невозможное. Мы знаем, что в футболе так часто бывает: не договариваются, не устраивает что-то, всегда есть клубы, которые платят больше. Футбол давно стал бизнесом», — приводит слова Мостового Sport24.

Специалист отметил, что уход Бакаева нельзя сравнивать с уходом нападающего Артёма Дзюбы в 2015 году, так как полузащитник всегда вёл себя спокойно, в отличии от бывшего капитана сборной России.

В минувшем сезоне 25-летний Бакаев провёл в составе «красно-белых» 36 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.