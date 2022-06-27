Что надо сделать Абаскалю, чтобы его сезон в «Спартаке» был признан успешным

Гильермо Абаскаль готовится к крайне сложному сезону во главе «Спартака». Испанцу дали карт-бланш, но судить его будут строго. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что надо сделать молодому тренеру, чтобы добиться успеха.

Проработать сезон до конца

Гильермо Абаскаль – третий тренер «Спартака» за год. Прошлым летом «красно-белых» возглавил Руй Витория, а зимой его место занял Паоло Ваноли. Четвёртую предсезонку подряд «красно-белые» начинают под руководством нового тренера. Чтобы сезон Абаскаля был признан успешным, он, прежде всего, должен его доработать до конца.

Раз испанец приехал летом с учётом внешнеполитической обстановки, то можно предположить, что покинуть он «Спартак» может только под давлением результатов. Многое будет понятно по итогам 8-го тура, когда «красно-белые» примут «Зенит». До этого москвичи успеют ещё встретиться с «Краснодаром», «Сочи» и «Динамо».

Если по итогам 8-го тура Абаскаль сохранит свой пост, то следующей реферальной точкой уже будет зимний перерыв, который намечен по итогам 17 матчей сезона.

Победить «Зенит»

Наверное, только отчаянные оптимисты верят в то, что нынешний «Спартак» способен выиграть чемпионат. «Зенит» слишком силён, обладает составом, который намного крепче, чем у соперников. К тому же в этом году питерцы не будут тратить силы на Лигу чемпионов, так что традиционного осеннего спада у них не будет.

Конкурировать с «Зенитом» на дистанции чемпионата «Спартак» едва ли способен. Однако болельщики «Спартака» заждались победы над соперником. Последний успех случился в 2017 году, когда командой ещё руководил Массимо Каррера, а Самедов, Зе Луиш и Луис Адриано разыграли эффектную комбинацию с голом бразильца после паса пяткой кабовердинца.

С тех пор «Спартак» в лучшем случае играет вничью, а уж про прошлый сезон болельщики москвичей и вовсе вспоминать не хотят. Однако фанаты жаждут победы в матче, который будет иметь спортивную интригу. В идеале – в матче за Суперкубок России. Если Абаскаль стартует с победы в своём первом официальном матче, то точно получит сумасшедшую поддержку.

Решить проблемы обороны

Эта задача вообще выглядит невыполнимой. Даже в предыдущие годы, когда «Спартак» мог покупать сильных легионеров, с этим никто не мог справиться. Даже пара Джикия – Жиго не давала стабильности в центре обороны. У Абаскаля ситуация сложная: француз ушёл, а замены ему нет, демарш Виктора Мозеса, который был предсказуем, и Рыбус, который выглядит исполнителем более низкого класса.

Абаскаль рискует начать сезон с выбором в центре обороны из Джикии, Чернова, Литвинова и Маслова. Честно говоря, будет ли испанец действовать с двумя, тремя или хоть с четырьмя центральными защитниками, разницы особенной нет. Рассчитывать на мастерство исполнителей Абаскаль не может, так что ему надо делать ставку на систему.

Очевидно, что решать проблему обороны надо комплексно – это не только игра именно в защите, но и действия полузащиты. Мартинс, Умяров, Пруцев, Зобнин должны обеспечить плотность в опорной зоне, которой «красно-белым» отчаянно не хватало в последние годы. Если Абаскаль не придумает, как обезопасить свои ворота, то едва ли что-то получится.

Развитие молодёжи

«Спартак» обладает довольно приличной обоймой молодых футболистов, которые могут развиваться. Максименко, Маслов, Классен, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Литвинов, Денисов, Игнатов не достигли ещё 23 лет. Это та перспектива, которой обладают «красно-белые» на горизонте нескольких лет вперёд. Главное – заниматься их развитием. Сейчас «Спартак» не может позволить себе покупать дорогих легионеров, так что вопрос воспитания молодёжи встаёт остро.

Руй Витория точно останется в памяти болельщиков как человек, который дал шанс Литвинову и реанимировал Игнатова. Если «Спартак» ничего не выиграет, но его молодые игроки будут прогрессировать, это станет индульгенцией для испанца. Парадокс Абаскаля заключается ещё и в том, что ему сложно будет добиться хорошего результата без помощи молодёжи, так как в «Спартаке» не так много опытных футболистов.

Место в тройке

Звучит оптимистически, но «Спартак» продолжают оценивать по высоким стандартам. Выиграть чемпионат для «красно-белых» почти нереально, но болельщики хотят видеть команду хотя бы где-то на подступах к вершине. В идеале – занять второе место, которое при разрешении внешнеполитической ситуации даст место в отборе Лиги чемпионов. Однако и третье место после десятого в прошлом будет успехом.

Реклама

Если Россию допустят до еврокубков, то любое место, которое позволит сыграть на международной арене, будет локальным успехом. Если же этого не случится, то, как сказал Валерий Карпин, борьба будет за строчку в «Википедии». В этом смысле третье место – это минимум, который позволит говорить о каком-то успехе Абаскаля.

Побороться за трофей

Мечтать о чемпионстве «Спартаку» сложно, но прошлый сезон показал, что это не означает, что о трофеях можно забыть. В новом футбольном году в России, вероятно, появится ещё один кубковый турнир, что увеличивает шансы на какой-то локальный успех.

Абаскаля будут сравнивать с Ваноли – такой же тренер-ноунейм, которого позвали в «Спартак». Про итальянца можно говорить что угодно, но за полгода он взял кубок. Неважно, какую он строил игру, что про него говорили. Через пару лет все забудут, что для этого итальянцу надо было победить всего четырёх соперников, двое из которых представляли ФНЛ, при этом «красно-белые» все матчи провели в Москве. Факт остаётся фактом – Ваноли выиграл кубок России.

Абаскаль может закончить сезон без единого трофея, но «Спартак» точно должен побороться хоть за что-то. Если этого не случится, то испанец в Москве не задержится.

Поставить симпатичную игру

Задача-максимум – это добиться похвалы от ветеранов «Спартака». Однако это невозможно: их не устраивал даже Массимо Каррера, который и чемпионство выиграл, и «Зенит» с ЦСКА разрывал. Однако сезон можно будет признать успешным для Абаскаля, если он поставит симпатичную игру. От «Спартака» ждут игры в атаку, которой не было давно, пожалуй, со времен осени 2017-го. Кононов ставил не пойми что, Тедеско делал ставку на контратаки, а Руй Витория и Ваноли толком не успели в полной мере что-то показать.

Если Абаскаль сможет привить «Спартаку» футбол, от просмотра которого болельщики будут получать удовольствие, это будет большим успехом. В прошлом сезоне поклонники «красно-белых» порой радовались результату, но точно не восхищались игрой. От любого нового тренера «Спартака» фанаты ждут, чтобы матчи команды стали вновь приносить удовольствие от просмотра.

Роман Андреев