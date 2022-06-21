Рассказов объяснил срок нового контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал продление контракта с «красно-белыми».

Напомним, 8 июня нынешнего года Рассказов продлил своё соглашение с московским клубом на один сезон.

«Почему продлил контракт всего на год? Так договорились. Значит, это всех устраивает», — приводит слова Рассказова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 24-летний защитник провёл за «Спартак» 25 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Рассказов — воспитанник «Спартака», выступающий за родной клуб на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Также он привлекался к играм молодёжной сборной России.