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Рассказов объяснил срок нового контракта со «Спартаком»

21 Июня 2022 • 10:48 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал продление контракта с «красно-белыми».

Напомним, 8 июня нынешнего года Рассказов продлил своё соглашение с московским клубом на один сезон.

«Почему продлил контракт всего на год? Так договорились. Значит, это всех устраивает», — приводит слова Рассказова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 24-летний защитник провёл за «Спартак» 25 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.  

Рассказов — воспитанник «Спартака», выступающий за родной клуб на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Также он привлекался к играм молодёжной сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Николай Рассказов
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