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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки». Радимов – о том, какой включить репертуар Салиховой в Суперкубке России

12 Июня 2022 • 18:08 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на слова жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая назвала матч за Суперкубок России гастролями.

«Советую включить в их гастрольный репертуар песню группы «Руки Вверх» «Ай-яй-яй». «Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки, Ай-яй-яй, девчонка, топай по дорожке», — цитирует Радимова «Чемпионат».

Ранее Российский футбольный союз принял решение провести матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» на домашней арене команды из Санкт-Петербурга. Это решение вызвало недоумение со стороны руководства московского клуба. В «Спартаке» заявили, что могут бойкотировать этот матч.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владислав Радимов Зарема Салихова
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