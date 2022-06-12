«Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки». Радимов – о том, какой включить репертуар Салиховой в Суперкубке России

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на слова жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая назвала матч за Суперкубок России гастролями.

«Советую включить в их гастрольный репертуар песню группы «Руки Вверх» «Ай-яй-яй». «Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки, Ай-яй-яй, девчонка, топай по дорожке», — цитирует Радимова «Чемпионат».

Ранее Российский футбольный союз принял решение провести матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» на домашней арене команды из Санкт-Петербурга. Это решение вызвало недоумение со стороны руководства московского клуба. В «Спартаке» заявили, что могут бойкотировать этот матч.