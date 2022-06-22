Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о заявлении клуба о том, что он не будет бойкотировать Суперкубок в Санкт-Петербурге.

- Сегодня «Спартак» выпустил заявление о том, что не будет бойкотировать Суперкубок в Питере. Это верное решение? Вы его поддерживаете?

- Конечно. Я понимаю, что играть в Питере будет сложнее. Там питерские болельщики. Но этот матч – престижный. «Спартак» поступил правильно, раз было принято решение играть дома у «Зенита». Но мое мнение таково, что были другие варианты. Например, Казань. Нейтральное поле в таких случаях - оптимальный вариант. Обе команды хотят завоевать этот трофей. Но решение принято, и были аргументы, потому что ситуация непростая с организационными вопросами и безопасностью. В любом случае, бойкотировать матч не нужно. Хотя понятно, что «Зенит» дома получит большую поддержку болельщиков, чем «Спартак». Но москвичам просто надо подготовиться и выступить достойно. Так что поддерживаю решение играть. Отказ ничего не дает.

- Была информация, что «Спартаку», якобы, звонил какой-то высокопоставленный чиновник из правительства и сказал, что бойкот сейчас не надо устраивать. Вы верите, что такое могло быть?

- Это вполне реально. В данной ситуации напрягать половину страны, которая болеет за «Спартак», не нужно.

- Вам вообще понятна вся эта шумиха вокруг Суперкубка?

- У «Спартака» невнятная политика. После каждого неудачного матча команда устраивает шумиху. Там ищут причины, но не смотрят на качество игры команды. Как правило, выступают руководители и работники клуба. Качество игры низкое, результата не было в прошлом сезоне в чемпионате, но при любом поражении обвинялись или судьи, или какие-то другие негативные моменты. Это неправильно. Такой путь ведет в никуда. Не надо искать виновных, работайте с тем, что есть. «Спартак» потерял ведущие позиции в нашем чемпионате. В последние годы удача повернулась только с Кубком. Надо возвращать свои позиции. Другие клубы тоже имеют сложности, но работают над этим. Вот и «Спартаку» надо делать то же самое.

- Питерский стадион считается нефартовым для «Спартака». Может, как раз время изменить эту традицию?

- Пусть проявляют характер. Пришел новый тренер, и у него наверняка много идей. Пусть покажут класс. У команды все карты в руках. Каттани и новый тренер пусть себя покажут.

- Вы считаете реальным, что новый тренер, который еще плохо знает команду, покажет какой-то уровень?

- Я даже не сомневаюсь, что он не сможет поставить игру. Но мотивировать футболистов он может. «Спартак» потерял сильных игроков – Жиго, Бакаева, Ларссона, но осталось много хороших исполнителей. Пришли новички. Конечно, пока неизвестно, как они проявят себя. Так что сейчас «Спартак» ослаблен. Но даже с этими футболистами последний матч в Питере был крупно проигран. Конечно, «Спартак» опасается этого матча, потому что может получить такое же болезненное поражение. Поэтому мы и видим такую нервную обстановку в клубе.

- А вы допускаете такое же крупное поражение?

- Думаю, это вряд ли. Еще начало сезона, и «Зенит» ищет какие-то варианты. Многие игроки не в кондициях. Когда случилось то поражение, питерцы были на подъеме и в хорошей форме. А сейчас все находятся в процессе подготовки, ведут поиски. Они не будут играть как тогда. Сыграют так, как подготовятся.

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- Именно в этом основной шанс «Спартака»?

- Конечно. Только в этом. У «Зенита» идет подготовка, он только выйдет из-под нагрузки. Но питерцы сохранили состав, плюс играют дома, где болельщики будут активно поддерживать своих футболистов. «Спартак» может сыграть на мотивации и на эмоциях.

- То есть, мотивация – основное, что «Спартак» может противопоставить «Зениту»?

- Да. Потому что позиции потеряны, многие ушли. Если играть с «Зенитом» в открытый футбол, в контроль мяча, короткий пас, то «Спартак» это потерял. И какую идею будет толкать новый тренер, непонятно. Он не знает спартаковскую игру. Поэтому единственное – это мобилизация, самоотдача и удача. Это козыри «Спартака».

- В СМИ пишут, что вместо Бакаева придет Зиньковский. Как вам такая замена Зелимхану?

- Это талантливый футболист. Но ему еще надо будет завоевать место в составе. Это перспективный игрок, но я не знаю, как он сейчас будет играть. Может быть, он не пройдет в состав.

Елена Григорьевская