Стал известен срок контракта Касьерры с «Зенитом»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нападающий «Сочи» Матео Касьерра подпишет контракт с «Зенитом» по схеме 3+1.

Ранее сообщалось, что 25-летний колумбиец прошёл медосмотр в петербургском клубе.

Минувший сезон стал для Касьерры первым в РПЛ. В составе сочинской команды форвард провёл 23 матча, забив 14 голов, а также отдав шесть результативных передач. Ранее он защищал цвета португальского клуба «Белененсеш» и амстердамского «Аякса».

Ожидается, что сумма трансфера составит 4 миллиона евро без учёта различных бонусов. Портал Transfermarkt оценивает Касьерру в 4,5 миллиона евро.