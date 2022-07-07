Дуглас Сантос: «Подходим у Суперкубку в отличной форме»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком», который состоится в субботу, 9 июля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Бразилец сообщил, что команда из Санкт-Петербурга подходит к принципиальному противостоянию в отличной форме и намерена выиграть трофей.

«Мы ударно провели предсезонку, выкладывались на полную, потому что времени было не очень много. Нам нужно верить в свои силы и быть максимально сконцентрированными», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».

Также футболист отметил важность фактора домашнего поля, который, по мнению Сантоса, должен сыграть на руку «Зениту».

Напомним, встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».