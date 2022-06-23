Дюков признался, что решение проведения Суперкубка России в Санкт-Петербурге является неоднозначным

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выбор города для проведения матча за Суперкубок России.

«Соглашусь, что это решение неоднозначное по совокупности факторов. Но ситуаций, когда можно принять однозначное решение, почти не бывает», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

Президент РФС заявил, что бюро исполкома посчитало, принцип нейтральности будет в том, что команды получат равное количество билетов для своих фанатов. Эта квота составит по 30% для каждой стороны, но она может быть увеличена еще на 10%. Билеты на матч будут реализованы через онлайн продажу.

Встреча за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. Трофей разыграют «Спартак» и «Зенит».