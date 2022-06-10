Черышев поддержал назначение Абаскаля на пост главного тренера «Спартака»

Российский тренер и отец экс-полузащитника мадридского «Реала» Дениса Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

Черышев назвал испанского специалиста хорошим и квалифицированным тренером, который достойно зарекомендовал себя в чемпионате Швейцарии. При этом Черышев считает, что Абаскаль нуждается в доверии со стороны руководства клуба.

«Главный вопрос в том, будут ли в «Спартаке» ему доверять? Любому тренеру нужно время. И Ваноли, и Витория, и Эмери давным-давно. Хорошие тренеры, но работают по полгода и уходят», — приводит слова Черышева «Чемпионат».