​Ледяхов не считает матч за Суперкубок России показательным для Абаскаля в «Спартаке»

Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался по поводу предстоящего матча за Суперкубок России, в котором «красно-белые» сразятся с «Зенитом». По мнению Ледяхова, игра за трофей не станет показательной для Гильермо Абаскаля, готовящегося к дебюту на тренерском мостике москвичей.

«Эту игру можно рассматривать как подготовку к сезону. Да, результат важен, но прежде всего надо рассматривать, как команда будет готовиться к предстоящему сезону. Тренер новый. Делать вывод по его работе, я считаю, преждевременно», - слова Ледяхова на своих страницах приводит «Спорт День за Днём».

Игорь Ледяхов отметил, что какие-то серьёзные выводы по работе Гильермо Абаскаля можно будет делать только после завершения первого круга чемпионата России.

Напомним, что на тренерском мостике «Спартака» Гильермо Абаскаль сменил Паоло Ваноли. Итальянец покинул московский клуб из-за семейных обстоятельств.