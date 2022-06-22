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Ловчев высказался о решении «Спартака» по поводу матча за Суперкубок России

22 Июня 2022 • 22:14 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал заявление «красно-белых» о том, что они будут играть за Суперкубок России с «Зенитом».

«Сомнений, что «Спартак» поедет играть за Суперкубок, у меня не было. У меня раньше созрела мысль обратиться в клуб: ребят, не вы создавали «Спартак». Кончайте пугать», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Сегодня, 22 июня, «Спартак» официально объявил о том, что не будет бойкотировать встречу за Суперкубок России против «Зенита», которая пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Ловчев Суперкубок России
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