Семак: «Бакаев — большая удача для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичке петербургской команды Зелимхане Бакаеве.

Семак назвал переход Бакаева большой финансовой удачей для клуба, назвав футболиста потенциальным игроком национальной сборной России.

«Он хорошо работает с мячом. Может отдать, сам забить. Команда приняла его хорошо», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Напомним, 25-летний Бакаев в текущем месяце перешёл в «Зенит» на правах свободного агента. Ранее он защищал цвета «Спартака». В минувшем сезоне полузащитник провёл за «красно-белых» 36 матчей, отметившись в них тремя голами и восемью результативными передачами.