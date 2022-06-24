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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван минимальный ценник билета на матч «Зенит» - «Спартак» за Суперкубок России

24 Июня 2022 • 12:01 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.52 4.40 5.90
09.07 18:00

На официальном сайте РФС объявлено о старте продажи билетов на матч за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Реализация будет проходить в два этапа.

На стартовой стадии билеты смогут приобрести обладатели промокодов, которые выделят клубы. Для этого участникам поединка выделены квоты в 30 процентов от общей вместимости стадиона. Если спрос будет повышенным, возможно увеличение квоты еще на 10%.

Минимальный ценник билета – 900 рублей.

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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