Назван минимальный ценник билета на матч «Зенит» - «Спартак» за Суперкубок России

На официальном сайте РФС объявлено о старте продажи билетов на матч за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Реализация будет проходить в два этапа.

На стартовой стадии билеты смогут приобрести обладатели промокодов, которые выделят клубы. Для этого участникам поединка выделены квоты в 30 процентов от общей вместимости стадиона. Если спрос будет повышенным, возможно увеличение квоты еще на 10%.

Минимальный ценник билета – 900 рублей.

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.