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Игонин оценил перспективы Бакаева в «Зените»

14 Июня 2022 • 17:17 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о перспективах экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зените».

Ранее сообщалось, что Бакаев близок к подписанию четырёхлетнего контракта с санкт-петербургским клубом.

По мнению Игонина, конкуренция с бразильскими легионерами «Зенита» должна пойти экс-спартаковцу на пользу. Однако бывший футболист не стал отрицать, что у Бакаева в питерском клубе могут возникнуть определённые трудности.

«У Бакаева есть интересные качества. Тут другой вопрос, насколько он сможет играть на команду? Всё-таки ему нравится играть в свой футбол. Тут должна произойти история его взросления как футболиста», — приводит слова Игонина «Спорт День за Днём».

Также Игонин считает, что питерские болельщики смогут принять Бакаева, а не начнут освистывать футболиста, как это было в случае с другим экс-спартаковцем Артёмом Дзюбой.

«Одно дело, когда человек играет и делает своё дело. И другое, когда он много разговаривает. Мы можем вспомнить достаточно примеров, когда игроки не нравились болельщикам, но их мнение менялось, благодаря самоотдаче футболистов», — заявил Игонин.

В минувшем сезоне Бакаев провёл за «Спартак» 36 матчей, в которых забил три гола, а также отдал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Алексей Игонин Зелимхан Бакаев
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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