Игонин оценил перспективы Бакаева в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о перспективах экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зените».

Ранее сообщалось, что Бакаев близок к подписанию четырёхлетнего контракта с санкт-петербургским клубом.

По мнению Игонина, конкуренция с бразильскими легионерами «Зенита» должна пойти экс-спартаковцу на пользу. Однако бывший футболист не стал отрицать, что у Бакаева в питерском клубе могут возникнуть определённые трудности.

«У Бакаева есть интересные качества. Тут другой вопрос, насколько он сможет играть на команду? Всё-таки ему нравится играть в свой футбол. Тут должна произойти история его взросления как футболиста», — приводит слова Игонина «Спорт День за Днём».

Также Игонин считает, что питерские болельщики смогут принять Бакаева, а не начнут освистывать футболиста, как это было в случае с другим экс-спартаковцем Артёмом Дзюбой.

«Одно дело, когда человек играет и делает своё дело. И другое, когда он много разговаривает. Мы можем вспомнить достаточно примеров, когда игроки не нравились болельщикам, но их мнение менялось, благодаря самоотдаче футболистов», — заявил Игонин.

В минувшем сезоне Бакаев провёл за «Спартак» 36 матчей, в которых забил три гола, а также отдал восемь результативных передач.