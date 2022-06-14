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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аналитик «Сочи» назвал «Спартак» Руя Витории одним из самых понятных соперников

14 Июня 2022 • 15:36 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Аналитик «Сочи» Александр Веряскин поделился мнением об играх команды Владимира Федотова против московского «Спартака» в минувшем сезоне РПЛ.

Веряскин назвал игру «красно-белых» под руководством португальского специалиста Руя Витории очень предсказуемой.

«Руй Витория выводил команду в зеркальной нам схеме. В такой ситуации сильно сказывается индивидуальное мастерство футболистов, потому что играть приходится практически один в один. По такой игре «Спартак» можно было назвать одним из самых понятных соперников», — приводит слова Веряскина «Спорт День за Днём».

Также аналитик отметил, что в схожей со «Спартаком» манере играли и «Рубин» с «Динамо», ничего не менявшие в своих схемах по ходу сезона.

Отметим, что в минувшем сезоне сочинцы дважды обыграли «красно-белых» (2:1 и 3:0). По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ подопечные Федотова завоевали серебряные медали чемпионата России, а «Спартак», в свою очередь, занял лишь 10-е место, при этом одержав победу в Кубке страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сочи Руй Витория
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