Аналитик «Сочи» назвал «Спартак» Руя Витории одним из самых понятных соперников

Аналитик «Сочи» Александр Веряскин поделился мнением об играх команды Владимира Федотова против московского «Спартака» в минувшем сезоне РПЛ.

Веряскин назвал игру «красно-белых» под руководством португальского специалиста Руя Витории очень предсказуемой.

«Руй Витория выводил команду в зеркальной нам схеме. В такой ситуации сильно сказывается индивидуальное мастерство футболистов, потому что играть приходится практически один в один. По такой игре «Спартак» можно было назвать одним из самых понятных соперников», — приводит слова Веряскина «Спорт День за Днём».

Также аналитик отметил, что в схожей со «Спартаком» манере играли и «Рубин» с «Динамо», ничего не менявшие в своих схемах по ходу сезона.

Отметим, что в минувшем сезоне сочинцы дважды обыграли «красно-белых» (2:1 и 3:0). По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ подопечные Федотова завоевали серебряные медали чемпионата России, а «Спартак», в свою очередь, занял лишь 10-е место, при этом одержав победу в Кубке страны.