Селюк: «В Швейцарии и Греции шокированы назначением Абаскаля»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как в Швейцарии и Греции отнеслись к назначению Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского «Спартака».

«В Швейцарии и Греции шокированы тем, что этот тренер возглавил «Спартак». В Швейцарии у него сложилась ужасная репутация, также он работал в греческом «Волосе». Люди, которым я доверяю, сказали, что там он себя никак не проявил», — приводят слова Селюка РИА Новости.

Также агент посоветовал спортивному директору московского клуба Луке Каттани как можно меньше прославлять Абаскаля.

Официально о назначении 33-летнего испанца было объявлено вчера, 10 июня. В минувшем сезоне Абаскаль исполнял обязанности главного тренера в швейцарском «Базеле», с которым занял второе место во внутреннем чемпионате страны.