Агаларов признан лучшим игроком «Уфы» по итогам прошедшего сезона

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов признан лучшим игроком своего клуба по итогам минувшего сезона.

Победителя определяли болельщики. За Агаларова было отдано 54,4% голосов. Второе место занял вратарь команды Александр Беленов (14,6%), третье — полузащитник Владислав Камилов (12,1%).

Всего в прошедшем сезоне 21-летний Агаларов провёл в составе «Уфы» 33 матча, в которых забил 20 голов и отдал одну результативную передачу. Отметим, что нападающий стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша РПЛ, забив 19 голов в 29 проведённых встречах.

Напомним, «Уфа» не смогла сохранить прописку в Премьер-лиге, уступив по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу» (3:4).