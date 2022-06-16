Бакаев рассказал, как относится к конкуренции в составе «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, подписавший контракт с «Зенитом», поделился мнением о конкуренции в составе питерского клуба.

Футболист считает, что конкуренция должна пойти команде на пользу, так как не даст игрокам расслабиться.

«Конкуренция — это очень хорошо, для меня так точно. Благодаря этой конкуренции «Зенит» ежегодно становится чемпионом. Хорошая борьба за место в составе — и от этого команда только выиграет», — цитирует Бакаева официальный сайт «Зенита».

В минувшем сезоне 25-летний Бакаев провёл в составе «Спартака» 36 матчей, забив три гола и отдав восемь результативных передач. В «Зенит» футболист перешёл на правах свободного агента, так как московский клуб не стал продлевать контракт со своим воспитанником.