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Шлеменко — о Ваноли: «Сегодня он обещает одно, а завтра другое»

10 Июня 2022 • 11:17 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Известный боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал уход Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака».

Шлеменко считает, что нужно делать ставку на российских специалистов, а не надеяться на иностранцев.

«Не вижу ничего такого. Иностранцы всю жизнь работали по контракту. Зачем слушать то, что он обещал? Зачастую они могут говорить всё, что угодно, но нужно смотреть в контракт, какие у него были обязательства. Сегодня специалист обещает одно, а завтра другое. На то он и итальянец», — приводит слова Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Напомним, вчера, 9 июня, было официально объявлено об уходе Ваноли с поста главного тренера «Спартака». Итальянец работал в России с декабря прошлого года. Под его руководством «красно-белые» сумели выиграть Кубок России, в финале одолев «Динамо» (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли Александр Шлеменко
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