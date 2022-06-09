Игнатов: «Готовы сыграть в Питере за Суперкубок»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что готов сыграть с «Зенитом» в матче за Суперкубок в Санкт-Петербурге.

«Как решат, так и будет. Было бы лучше, если бы матч проводился в «Лужниках», мне там понравилось. Будет несправедливо по отношению к «Спартаку», если игра пройдёт в Питере? Без разницы», — приводит слова Игнатова «Спорт-Экспресс».

Также Игнатов прокомментировал новость о том, что «красно-белые» могут бойкотировать Суперкубок. Футболист отметил, что для игроков не проблема сыграть в Питере.

Напомним, матч за Суперкубок России состоится 9 июля, и начнётся в 18:00 по московскому времени.