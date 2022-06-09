Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатов: «Готовы сыграть в Питере за Суперкубок»

09 Июня 2022 • 11:32 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что готов сыграть с «Зенитом» в матче за Суперкубок в Санкт-Петербурге.

«Как решат, так и будет. Было бы лучше, если бы матч проводился в «Лужниках», мне там понравилось. Будет несправедливо по отношению к «Спартаку», если игра пройдёт в Питере? Без разницы», — приводит слова Игнатова «Спорт-Экспресс».

Также Игнатов прокомментировал новость о том, что «красно-белые» могут бойкотировать Суперкубок. Футболист отметил, что для игроков не проблема сыграть в Питере.

Напомним, матч за Суперкубок России состоится 9 июля, и начнётся в 18:00 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России Михаил Игнатов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
14:02 · Россия. Премьер-лига
Сергей Жуков высказался о возможном переносе концерта в день проведения Суперкубка
13:46 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин назвал стадион, на котором следует провести матч за Суперкубок России
13:33 · Россия. Премьер-лига
Ковтун поделился ожиданиями от Суперкубка России
13:29 · Россия. ФНЛ
«Краснодар» не планирует закрывать вторую команду
13:28 · Россия. Премьер-лига
Ковтун: «Предложения о работе есть, но главным работать пока не готов»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Рад за Рассказова
13:16 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев рассказал о том, за что Талалаев чаще всего пихает игрокам «Ахмата»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Шишкин — о Рассказове: «Неудачные матчи бывают у всех, он способен прогрессировать»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили рассказал, куда Дзюбе лучше перейти
12:46 · Россия. Премьер-лига
«Факел» отправил своего полузащитника в аренду в «Волгарь»
12:40 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отреагировал на слухи о снижении бюджета
12:33 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Ваноли всё-таки видит в Рассказове какой-то потенциал
12:32 · Россия. Премьер-лига
Известный бренд уходит из «Краснодара»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев назвал Грозный одним из самых безопасных городов России
12:08 · Россия. ФНЛ
«Профукал момент»: Тренер «Енисея» высказался об отсутствии лицензии
Все новости
Рекомендуем