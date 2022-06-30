Михаил Кержаков — о матче с «Бетисом»: «Я не был готов»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился воспоминаниями о противостоянии с испанским «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, в первой встрече двухматчевого противостояния питерская команда уступила своему сопернику со счётом 2:3.

Футболист признался, что не был готов к этому матчу из-за перенесённой ранее болезни.

«Мог не выйти на поле? Тогда у нас оставался один молодой пацан. Могли принять за трусость», — приводит слова Кержакова Sport24.

В минувшем сезоне 35-летний голкипер провёл за «Зенит» 25 матчей, пропустив в них 24 мяча, а также девять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.