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Михаил Кержаков — о матче с «Бетисом»: «Я не был готов»

30 Июня 2022 • 13:51 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.40 5.90
09.07 19:00

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился воспоминаниями о противостоянии с испанским «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, в первой встрече двухматчевого противостояния питерская команда уступила своему сопернику со счётом 2:3.

Футболист признался, что не был готов к этому матчу из-за перенесённой ранее болезни.

«Мог не выйти на поле? Тогда у нас оставался один молодой пацан. Могли принять за трусость», — приводит слова Кержакова Sport24.

В минувшем сезоне 35-летний голкипер провёл за «Зенит» 25 матчей, пропустив в них 24 мяча, а также девять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Михаил Кержаков
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