Варга назвал тренера, которого «Спартаку» следовало назначить вместо Абаскаля

Футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о назначении испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

Варга скептично отнёсся к кандидатуре 33-летнего Абаскаля, заявив, что правильнее было бы пригласить на эту должность нынешнего наставника «Ростова» и национальной сборной России Валерия Карпина.

«Он очень молодой. В Европе у него достижений нет. Конечно, Карпин был бы интереснее, потому что он спартаковец. Назначение любого спартаковца было бы более логичным решением», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Абаскаль исполнял обязанности главного тренера «Базеля», с которым занял второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.