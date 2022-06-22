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Гендиректор «Зенита» оценил вероятность ухода Алберто

22 Июня 2022 • 16:05 Комментировать
Зенит
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Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что нападающий питерской команды Юри Алберто может приостановить контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб «Коринтианс» намерен арендовать футболиста после того, как стало известно, что боссы ФИФА разрешили иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами.

«Смотрите информацию про Барриоса. Ранее то же самое писали про него и Вендела.А теперь, когда они приехали или едут, нашли другую мишень — Алберто», — цитирует Медведева Sport24.

В минувшем сезоне 21-летний форвард провёл в составе «Зенита» 15 матчей, забив шесть голов и отдав четырые результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Юри Алберто
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