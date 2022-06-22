Кавазашвили — о Суперкубке России: «Я не сомневался, что «Спартак» будет играть»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение московского клуба отказаться от бойкота матча за Суперкубок России против «Зенита».

Экс-футболист признался, что не сомневался в участии «Спартака» в этой встрече.

«Кто-то реально думал, что они могут бойкотировать? Они поедут туда и пускай доказывают, что сильнее «Зенита». Куда им деваться? Если откажутся, будут санкции», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

По мнению Кавазашвили, Суперкубок в любом случае прошёл бы в Петербурге, так как УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов в этом году из российского города в Париж, а показать шоу было необходимо.

Напомним, матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 18:00 по московскому времени.