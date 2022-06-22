Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили — о Суперкубке России: «Я не сомневался, что «Спартак» будет играть»

22 Июня 2022 • 15:49 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение московского клуба отказаться от бойкота матча за Суперкубок России против «Зенита».

Экс-футболист признался, что не сомневался в участии «Спартака» в этой встрече.

«Кто-то реально думал, что они могут бойкотировать? Они поедут туда и пускай доказывают, что сильнее «Зенита». Куда им деваться? Если откажутся, будут санкции», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

По мнению Кавазашвили, Суперкубок в любом случае прошёл бы в Петербурге, так как УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов в этом году из российского города в Париж, а показать шоу было необходимо.

Напомним, матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 18:00 по московскому времени. 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России Анзор Кавазашвили
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
16:05 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» оценил вероятность ухода Алберто
15:49 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о Суперкубке России: «Я не сомневался, что «Спартак» будет играть»
15:33 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Тодорович остаётся в России»
15:18 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» прокомментировали возможный переход Зиньковского в «Спартак»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько заплатит «Спартак» за Зиньковского
14:21 · Россия. Премьер-лига
Сигурдссон намерен приостановить контракт с ЦСКА
14:03 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Зенит» готовит Бакаева к игре в основном составе»
13:49 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» просматривает Жигулёва
13:18 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» и «Краснодар» интересуются игроком сборной Армении
13:16 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Динамо» не будут посещать матчи из-за Fan ID
13:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Бикфалви рассказал, в каком случае игрок приостановит контракт с «Уралом»
13:04 · Россия. Премьер-лига
Терюшков считает, что ФИФА помогает российскому футболу
12:52 · Россия. Премьер-лига
Бразильский клуб хочет арендовать форварда «Зенита»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Торпедо» сравнил «Зенит» с «Баварией»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Грановская вряд ли будет работать в России
Все новости
Рекомендуем