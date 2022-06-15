Бывший защитник «Спартака», а также член технического комитета РФС Александр Мирзоян ответил Зареме Салиховой, супруге владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

Напомним, ранее Салихова заявила, что Мирзоян даёт непрошенные советы касательно возможной отставки спортивного директора московского клуба Луки Каттани.

«Я говорил, что нужно досрочно отправлять Каттани в отставку? Я говорил, что не знаю, кто такой Каттани, я знаю только комиссара Каттани, а увольняется он или нет, меня не интересует. Я не хочу о Зареме говорить, у неё своё мнение, пускай она радуется», — приводит слова Мирзояна Metaratings.