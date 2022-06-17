Игонин: «Зениту» нужен вратарь, который умеет хорошо разыгрывать мяч ногами»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о нынешней ситуации с вратарями петербургского клуба.

Напомним, в среду, 15 июня, «Зенит» объявил о расторжении контракта с вратарём Станиславом Крицюком. Таким образом, в распоряжении главного тренера команды Сергея Семака остались два голкипера — Михаил Кержаков и Даниил Одоевский.

По мнению Игонина, «Зениту» необходим третий вратарь, который будет хорошо уметь разыгрывать мяч ногами.

«Для команды важен вратарь, который может в обороне помочь и будет хорошо разыгрывать мяч ногами. Дело в том, что ни одна команда не играет с вратарём так, как «Зенит», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось об интересе петербуржцев к вратарю «Химок» Илье Лантратову. Однако позже стало известно о том, что руководство «Зенита» приостановило переговоры по трансферу 26-летнего футболиста, так как подмосковный клуб установил слишком высокую цену на своего игрока. По словам члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, она составляет 5 миллионов евро.