Кержаков рассказал, почему не праздновал чемпионство с «Зенитом»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, почему не праздновал чемпионство вместе с командой после матча 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1).

Напомним, что «железнодорожники» открыли счёт в той встрече, благодаря ошибке Кержакова на четвёртой минуте игры.

«Чувствовал себя погано. Я даже не праздновал чемпионство. Побыл с ребятами на поле — а потом помылся и поехал спать. На душе было опустошение», — приводит слова Кержакова Sport24.

Напомним, «Зенит» добыл чемпионство в четвёртый раз подряд, а сам голкипер пропустил 24 мяча и девять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности в 25 поведённых встречах.