Титов — о Ваноли: «Футбола я так и не увидел»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал уход с поста главного тренера «красно-белых» итальянца Паоло Ваноли.

По мнению Титова, специалист так и не смог наладить игру команды.

«Есть трофей и это прекрасно, но футбола я так и не увидел. Были отдельные отрезки, но для «Спартака» этого мало», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года. Под руководством итальянского наставника «красно-белые» выиграли Кубок России, а также заняли итоговое 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Вчера, 9 июня, клуб объявил о расставании со специалистом.