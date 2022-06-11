Тренер «Факела» перешёл в «Рубин»

Бывший тренер «Факела» Александр Дутов пополнил штаб Леонида Слуцкого в казанском «Рубине», сообщила пресс-служба татарстанского клуба.

Дутов работал в «Факеле» с 2019 года. В бытность профессиональным игроком, помимо воронежского клуба, он выступал за такие команды как «Тамбов», «Мордовия» и нижегородская «Волга».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Факел» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ, обеспечив себе участие в высшем дивизионе российского футбола (РПЛ).

«Рубин», в свою очередь, не сумел сохранить прописку в РПЛ, заняв 15-е место по итогам минувшего сезона.