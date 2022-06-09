Шишкин — о Рассказове: «Неудачные матчи бывают у всех, он способен прогрессировать»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Шишкин высказался о продлении контракта московским клубом с защитником Николаем Рассказовым до лета 2023 года.

Шишкин поддержал решение руководства «красно-белых» сохранить своего игрока, отметив, что такие неудачные игры, какие были у Рассказова в прошедшем сезоне, случаются у всех.

«Нельзя сказать, что Рассказов — какой-то некачественный или плохой футболист. Другое дело — подходит ли он уровню «Спартака». Но он ещё в таком возрасте, когда может прогрессировать и расти», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 24-летний Рассказов провёл в составе «Спартака» 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.