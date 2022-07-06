Радимов: «Спартак» может ещё раз нарваться на 1:7 от «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита», а ныне наставник второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок России против столичного «Спартака». По мнению тренера, «красно-белые» могут быть снова разгромлены на «Газпром Арене».

«Абаскаль декларировал, что хочет строить смелый футбол. Почему не начинать с первого матча?! Нарваться на 1:7 с такой игрой в Петербурге можно еще раз», - передает слова специалиста телеграм-канал «Матч ТВ».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в субботу, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалёв.