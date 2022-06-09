Ветеран «Спартака» Максим Деменко поделился в интервью «Евро-Футбол.Ру» мнением по поводу возможного отказа красно-белых от участия в матче за Суперкубок России.

- Появилась информация, что «Спартак» может бойкотировать Суперкубок, если матч состоится в Питере. Вы верите, что такое возможно?

- Не верю в это. Понятно, команде неприятно, если игра пройдет в Питере, а не на нейтральном поле, как должно быть. Если изначально не было решения проводить матч именно там, то неправильно играть на поле одного из участников. Я считаю, что выбирать надо между Казанью и Нижним Новгородом. А дома «Зениту» играть не правильно. Тогда уж лучше провести матч в Лужниках. Почему этот вариант не рассматривается?

- То есть это обязательно должно быть нейтральное поле?

- Конечно. И дело не только в том, что одна из команд получит большую поддержку. Это ведь еще и перелет для другого участника Суперкубка. А ведь условия должны быть одинаковые для двух команд. Я не понимаю, почему РФС допускает такие ситуации и дразнит «Спартак»? Пусть уже они четко скажут, где пройдет матч.

- Самое интересное, что в регламенте нет наказания, если команда не приедет на матч. Она получит только поражение.

- Так не должно быть. Как и того, чтобы играть в Питере. Я понимаю, что там будет хорошая организация, финансовые выгоды, но и «Спартак» тоже надо понять и не создавать ситуацию, при которой «Зенит» будет играть на родном стадионе.

- А как вам идея провести два матча Суперкубка в Москве и Питере?

- Мне кажется, для Суперкубка одного матча достаточно. Такие разговоры идут из-за того, что РФС хочет больше заработать. Тогда надо пересмотреть регламент и дать командам разъяснения. Конечно, можно попробовать и два матча провести. И в плане доходов это выгодно, и люди посмотрят две игры.

- Соберется ли аншлаг в любом другом городе, кроме Москвы и Питера? Например, в Казани или Нижнем Новгороде, если игра состоится там?

- Однозначно соберется. Болельщики приедут из Москвы, Питера, других городов.

- Как вам английский вариант, при котором Суперкубок всегда проводится на одном стадионе «Уэмбли», независимо от того, кто играет в финале?

- Хороший вариант. Он изначально поставил бы точку в этом вопросе. Это было бы справедливо.

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- Ну а то, что московские команды всегда играли бы в своем городе, не смущает?

- Это правда. Но надо относиться корректно. Сейчас вот «Спартак» начинает шантажировать тем, что не поедет в Питер. А что ему остается делать? И я его понимаю. У «Спартака» тоже есть свои принципы. РФС надо просто развести города и все. Никаких проблем вообще не возникнет.

- У «Спартака» есть шансы против «Зенита» в Суперкубке, потому что понятно, что питерский клуб будет фаворитом?

- Они в любом случае будут существовать. Даже если игра пройдет в Питере. Сейчас читаю экспертов. Ловчев говорит, мол, езжайте, обыграйте «Зенит» в Питере, и дело закрыто. Говорить можно все, что угодно. Но справедливым было бы нейтральное поле. А уже потом надо собрать команды и решать, где проводить Суперкубок на постоянной основе. Мой фаворит - Лужники. Регионы я не выбрал бы. Думаю, кубковый финал повлиял на мое мнение.

Елена Григорьевская