Дзюба провёл переговоры с «Фенербахче»

Экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба летал в Стамбул на переговоры с клубом «Фенербахче», сообщает комментатор Дмитрий Шнякин в своём телеграм-канале.

По информации источника, Дзюба намерен подписать контракт с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон, однако руководство турецкого клуба хочет договориться о меньшей сумме в соглашении.

Напомним, по окончании минувшего сезона 33-летний Дзюба объявил о своём уходе из «Зенита», за который выступал с 2015 года.

В прошедшем сезоне нападающий провёл в составе петербургского клуба 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.