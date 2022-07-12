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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стал известен гонорар судьи Москалёва за Суперкубок России

12 Июля 2022 • 09:53 Комментировать
Зенит
4:0
Спартак Москва
окончен

В минувший уик-энд на петербургском стадионе «Газпром Арена» состоялся поединок за Суперкубок России между местным «Зенитом» и столичным «Спартаком». Встреча завершилась разгромной победой подопечных Сергея Семака со счетом 4:0.

Журналисты «РБ Спорта» разузнали, сколько денег получил за работу на этом матче главный рефери Владимир Москалёв. Арбитр пополнил свой банковский счет на 300 тысяч рублей. Гонорары его ассистентов на бровках составили по 143 тысячи 550 рублей.

Стоит отметить, что в настоящий момент заработная плата арбитра Премьер-лиги составляет 115 тысяч рублей.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Москалёв
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